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общество

В Новосибирске конфисковали 50 нелегальных заправок

Фото В Новосибирске конфисковали 50 нелегальных заправок
Фото В Новосибирске конфисковали 50 нелегальных заправок

Фото: BFM-Новосибирск

За год в Новосибирске изъяли 50 мобильных заправок, работавших без разрешения.

В Новосибирске в течение прошлого года возбудили 50 дел об административном правонарушении по факту размещения нелегальных заправочных станций. Мобильные АЗС располагались в неустановленных местах, рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

«Муниципалитет направил исковые заявления к правонарушителям о запрете вести торговлю нефтесодержащей продукцией вне установленных для этого местах», — сообщили в мэрии.

Стационарные и мобильные незаконные АЗС выявили в ходе проведения рейдов. Каждый объект отправили на хранение до завершения рассмотрения административных дел.

Тем временем Новосибирске в текущем году на 30% уменьшилось число нелегальных АЗС. Об этом 20 декабря со ссылкой на Ассоциацию независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» сообщает издание «BFM-Новосибирск». Всего на начало года в Новосибирске было зафиксировано около 30 незаконных заправок на базе контейнеров.

Напомним, весной две опасные АЗС на колёсах закрыли после рейда в Октябрьском районе Новосибирска.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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