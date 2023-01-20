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В Новосибирске мужчина погиб при падении из окна на девушку

Фото В Новосибирске мужчина погиб при падении из окна на девушку
Фото В Новосибирске мужчина погиб при падении из окна на девушку

Фото: Сиб.фм

Человек выпал из окна на проходившую мимо девушку в Новосибирске.

В центре Новосибирска на улице Орджоникидзе человек выпал из окна и приземлился на девушку, которая проходила мимо. Об этом Сиб.фм рассказала очевидица, на глазах у которой это произошло. Ранее в соцсетях рассказали, что с балкона упали два человека.

Фото В Новосибирске мужчина погиб при падении из окна на девушку 2

«Девушка — пешеход, она просто шла, а парень упал с окна на неё прямо. Не заметила, с кого именно этажа. Но когда голову наверх подняли, из одного окна шёл пар. Парень летел прям вниз головой, примерно так и приземлился. Парень оставался лежать на месте, он труп. Девушку забрали в реанимацию», — рассказала Сиб.фм женщина, работавшая неподалёку.

Корреспондент Сиб.фм прибыл на место происшествия, и обратил внимание, что один из людей, лежавших на земле, подавал признаки жизни.

Фото В Новосибирске мужчина погиб при падении из окна на девушку 3

Предположительно, это была девушка, на которую упал парень. Впрочем, достоверных данных о ситуации у правоохранительных органов ещё нет — в квартире проводятся следственные действия, восстанавливается полная картина произошедшего.

В полиции пока не комментировали инцидент.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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