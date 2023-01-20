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В Новосибирске суд удовлетворил иск экс-губернатора Юрченко на 7 млн за уголовное преследование

Фото В Новосибирске суд удовлетворил иск экс-губернатора Юрченко на 7 млн за уголовное преследование
Фото В Новосибирске суд удовлетворил иск экс-губернатора Юрченко на 7 млн за уголовное преследование

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Железнодорожный районный суд удовлетворил иск бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко: за уголовное преследование ему заплатят 7 миллионов.

Сегодня, 20 января, Железнодорожный районный суд частично удовлетворил заявление бывшего губернатора Василия Юрченко о компенсации за незаконное уголовное преследование.

"Постановлением суда в пользу Юрченко В.А. с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счёт казны Российской Федерации в счёт возмещения имущественного вреда, причинённого уголовным преследованием, взысканы расходы на оказание юридической помощи, а также расходы, связанные с рассмотрением вопроса о реабилитации, с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги по Новосибирской области с февраля 2020 года по декабрь 2022 года в общей сумме 7 061 896 рублей 80 копеек", – сказано в решении Железнодорожного районного суда.

Впрочем, эта сумма, наверняка, будет обжалована, как это происходило и раньше. Судебный процесс продолжался больше двух лет, и ранее запросы у бывшего губернатора были скромнее: он требовал 5,8 миллиона за уголовное преследование.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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