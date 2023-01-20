Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске тревел-блогеру пришлось выплатить долг, чтобы вернуть машину

Фото В Новосибирске тревел-блогеру пришлось выплатить долг, чтобы вернуть машину
Фото В Новосибирске тревел-блогеру пришлось выплатить долг, чтобы вернуть машину

Фото: УФССП НСО

Новосибирский блогер Егор Бабушкин был вынужден погасить задолженность, чтобы вернуть автомобиль.

В Новосибирске тревел-блогер Егор Бабушкин выплатил долг приставам, чтобы вернуть свой автомобиль. Об этом 20 января сообщили в ФССП по Новосибирской области. Бабушкин был в отпуске, а когда вернулся, то заметил, что машины нет. За ним был долг юрлицу в размере 174 тысяч рублей, однако блогер игнорировал извещения о задолженности.

«Пристав-исполнитель вышла по месту проживания должника, где обнаружила автомобиль гражданина. Поскольку транспортное средство зарегистрировано за должником, пристав-исполнитель приняла решение наложить арест на его кроссовер», — рассказали в пресс-службе УФССП.

В результате выяснилось, что Subaru Егора Бабушкина был на ответственном хранении у взыскателя. После оплаты долга машину вернули владельцу, рассказали в ФССП.

Напомним, ранее житель Новосибирска нашёл 186 тысяч на оплату долга после ареста приставами автомобиля.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12486
В Новосибирске ученики гимназии пожаловались на тухлые макароны
9680
В Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика
9072
Под Новосибирском хозяйка комиссионного магазина обвинила полицию в конфискации имущества
8473
В Новосибирске водитель маршрутки сбил ребёнка на пешеходном переходе
8388
В Новосибирской области появились бумажные пятирублевые банкноты
8080
В Новосибирске отмечается массовое заражение флуроной
7714
Житель Новосибирска заявил о запрете на песню «Такого как Путин» в баре