В Новосибирске тревел-блогеру пришлось выплатить долг, чтобы вернуть машину

Фото: УФССП НСО

Новосибирский блогер Егор Бабушкин был вынужден погасить задолженность, чтобы вернуть автомобиль.

В Новосибирске тревел-блогер Егор Бабушкин выплатил долг приставам, чтобы вернуть свой автомобиль. Об этом 20 января сообщили в ФССП по Новосибирской области. Бабушкин был в отпуске, а когда вернулся, то заметил, что машины нет. За ним был долг юрлицу в размере 174 тысяч рублей, однако блогер игнорировал извещения о задолженности.

«Пристав-исполнитель вышла по месту проживания должника, где обнаружила автомобиль гражданина. Поскольку транспортное средство зарегистрировано за должником, пристав-исполнитель приняла решение наложить арест на его кроссовер», — рассказали в пресс-службе УФССП.

В результате выяснилось, что Subaru Егора Бабушкина был на ответственном хранении у взыскателя. После оплаты долга машину вернули владельцу, рассказали в ФССП.

Напомним, ранее житель Новосибирска нашёл 186 тысяч на оплату долга после ареста приставами автомобиля.