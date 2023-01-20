В Новосибирске выставили на продажу особняк с футбольным полем за 77 млн рублей

Фото ЦИАН

Загородный дом с футбольным полем выставили на продажу в Новосибирске за 77 миллионов рублей.

Особняк с собственным футбольным полем продается под Новосибирском за 77 миллионов рублей. Площадь коттеджа составляет 375 квадратных метров. Объявление о продаже размещено на портале "Циан".

Как отмечается в тексте объявления, особняк с земельным участком в 86 соток расположен в 20 минутах от площади Калинина. Локация отличается живописностью, кроме того, владелец характеризует место как очень тихое.

"Каждая зона великолепного участка блестяще выполняет свои функциональные задачи», — отмечается на сайте.

Первый этаж коттеджа включает столовую, гостиную, кабинет и гостевой санузел. Несколько спален расположены на втором этаже.

Также в доме предусмотрен цокольный этаж. Владелец дома сможет наслаждаться нахождением в сауне с гималайской солью, игрой в бильярд или тренировками в зале.

Нынешний хозяин особняка отличается любовью к спорту. На прилегающей территории имеется небольшое футбольное поле. Также предусмотрена баня, детская площадка и гараж для автомобилей.

Напомним, ранее в Новосибирске на продажу выставили недостроенное здание ТРЦ, возведение которого начали в 70-х годах. Здание расположено на пересечении Гусинобродского шоссе и Доватора. Площадь помещений — 33 тысячи квадратных метров. Также продаётся прилегающий участок площадью — 16,5 тысяч квадратных метров. В здании поблизости ранее планировали построить гостиницу 70 номеров.