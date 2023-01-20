Осужденные в Новосибирске слепили злобного снеговика ХК "Сибирь"

Коллаж Сиб.фм: фото ГУФСИН России по Новосибирской области и Густаво Зырянова

В новосибирской исправительной колонии №2 отметили Всемирный день Снеговика – осуждённые ИК №2 слепили талисман ХК "Сибирь".

18 января в исправительной колонии №2 строгого режима отметили Всемирный день Снеговика. Накануне Крещения осуждённые за убийства и изнасилования лепили снежных баб.

«Даже такое малоизвестное событие, как Всемирный день Снеговика, становится замечательным поводом для проведения различного рода воспитательных мероприятий, благотворно влияющих на процесс исправления осужденных», — отметил заместитель начальника учреждения подполковник внутренней службы ГУФСИН России по Новосибирской области Павел Юргаев.

Самыми искусными мастерами оказались осуждённые из отряда №4: они слепили символ хоккейного клуба "Сибирь" – злобного снеговика. К тому же заключённые из ИК №2 строгого режима теперь знают всё о снежных бабах.

"Кроме конкурса, была организована викторина на знание истории вопроса, а сотрудники отдела по воспитательной работе с осужденными провели познавательную лекцию-беседу о возникновении Всемирного дня Снеговика",

– добавляют в пресс-службе ведомства.

Кстати, вчера, 19 января, к крещенским купаниям присоединилась почти 1 000 осуждённых из новосибирских колоний.