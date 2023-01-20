В зоне СВО героически погиб 24-летний Роман Кулешов из Новосибирской области

Фото с сайта газеты «‎Степная Нива»

24-летний Роман Кулешов из Баганского района Новосибирской области погиб в зоне спецоперации, спасая товарища.

В зоне СВО погиб 24-летний военнослужащий из Новосибирской области Роман Кулешов. Герой погиб, спасая товарища во время обстрела. Об этом сообщает газета "Степная Нива" Баганского района.

Роман — из православной семьи, он окончил Купинское аграрное училище, армейскую службу проходил в Военно-морском флоте, где выучился на машиниста корабельных систем и устройств.

Свой первый контракт на военную службу сибиряк заключил в 2020 году. Нес службу в Таджикистане. А уже 1 августа 2022 года Кулешова призвали в зону спецоперации.

В зоне СВО у Романа было прозвище "Морячок" из-за службы в морском флоте. Сослуживцы отзываются о нем, как о настоящем друге и надежном товарище.

Сибиряк героически погиб 5 декабря, спасая боевого товарища при минометном обстреле в селе Житловка ЛНР.

«Кто бы мог подумать, что тихий паренёк способен на такой самоотверженный поступок!», — поделился его друг Руслан.

Романа Кулешова похоронили в родном селе Баган 13 января.

Ранее Сиб.фм писал об отце троих детей, который в зоне СВО получил позывной "Молодой". 48-летний Петр Леонов погиб на руках родного брата во время обстрела.