Юрист оценил вероятность закрытия YouTube в России

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По словам юриста Антона Серго, закрывать YouTube нецелесообразно.

Профессор, доктор юридических наук Антон Серго оценил вероятность закрытия YouTube в России. По его словам, закрывать крупный видеохостинг будет нецелесообразно, пишет Pravda.Ru.

«Не исключаю, что YouTube закрывать нецелесообразно, именно потому, что это есть некая информационная площадка для тех или иных информационных или свободных, или, может быть, не очень демократичных поползновений», — высказался эксперт.

Он отметил, что Rutube вряд ли станет достойной альтернативой YouTube. Он может быть лишь второй площадкой, добавил Серго.

Напомним, новосибирский эксперт Пермяков сообщил, что России нечем заменить YouTube при блокировке.