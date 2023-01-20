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экономика общество

За год производство молока в Новосибирской области выросло на 6%

Фото За год производство молока в Новосибирской области выросло на 6%
Фото За год производство молока в Новосибирской области выросло на 6%

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

За 2022 год в Новосибирской области произвели 754 тысячи тонн молока.

Сельскохозяйственные предприятия в Новосибирской области произвели 754 тысячи тонн молока. Это на 46 тысяч тонн больше, чем в 2021 году. В процентах рост производства составил 6,1%. Такие данные приводит BFM-Новосибирск.

Средняя продуктивность дойного стада также выросла до рекордного значения в 6350 килограммов молока на одну фуражную корову. Это на 600 килограммов (или 11%) больше, чем в 2021 году.

Лидерами надоя стали хозяйства «Толмачевское», «Ирмень» «Сибирская Нива» и «УЧХОЗ Тулинское».

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко связан такие рекордные показатели с успешной надойной породой и прогрессивных технологий кормления. Он напомнил, что в регионе действуют областные и федеральные субсидии для аграриев, в том числе и на прирост производства молока.

Ранее Сиб.фм сообщал, что предприниматели создали ферму по разведению австралийских раков.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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