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Житель Новосибирска угрожал оружием соседям по подъезду

Фото Житель Новосибирска угрожал оружием соседям по подъезду
Фото Житель Новосибирска угрожал оружием соседям по подъезду

Фото: Pixabay.com

В Новосибирске мужчина с пистолетом в руках пугал жителей многоквартирного дома.

В Новосибирске сотрудники вневедомственной охраны задержали местного жителя, который угрожал соседям по подъезду оружием. По данным ведомства, инцидент произошёл на улице Забалуева в Ленинском районе города в пятницу, 20 января.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии обнаружили мужчину с газовым пистолетом в руках. Он вёл себя неадекватно и угрожал жильцам подъезда оружием.

Силовики задержали мужчину, дебоширом оказался ранее судимый за хранение наркотиков 33-летний жилец того же подъезда.

Предварительно установлено, что разрешения на оружие у задержанного нет.

Ранее Сиб.фм писал, что в субботу, 14 января, на улице Охотской в ЖК «Эволюция» четверо неизвестных вооруженных людей в масках похитила мужчину. Напавшие подъехали на белом седане к двум молодым людям, стоявшим у ворот подъезда, вышли из машины, избили стоявших и, угрожая оружием, усадили одного из них в автомобиль и уехали. Были слышны выстрелы.

Напомним, ранее в Новосибирске женщину напугал говоривший по телефону вооруженный мужчина.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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