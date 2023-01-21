Двое мужчин заблудились из-за сломанного снегохода в Новосибирской области

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В Ордынском районе Новосибирской области двое мужчин заблудились после поломки снегохода.

На прошлых выходных в Ордынском районе двое друзей катались на снегоходе. В какой то момент техника сломалась и мужчины заблудились. Об этом «АиФ-Новосибирск»‎ рассказала ‎ жена одного из них.

Заблудившиеся не смогли обратиться за помощью из-за отсутствия телефон.

«Поехали просто разок прокатиться, но в пути снегоход сломался. А погода за это время окончательно испортилась, снега по пояс и видимости ноль, да ещё телефоны все дома оставили»‎, — рассказывает Елена.

За пострадавшими выдвинулись односельчане и поисковый отряд "Лиза Алерт", но мужчины сами смогли найти путь домой.

Сейчас их жизням ничего не угрожает. Медпомощь не понадобилась.

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