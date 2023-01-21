Двое мужчин заблудились из-за сломанного снегохода в Новосибирской области

Фото: freepik / ericpanades
В Ордынском районе Новосибирской области двое мужчин заблудились после поломки снегохода.
На прошлых выходных в Ордынском районе двое друзей катались на снегоходе. В какой то момент техника сломалась и мужчины заблудились. Об этом «АиФ-Новосибирск» рассказала жена одного из них.
Заблудившиеся не смогли обратиться за помощью из-за отсутствия телефон.
«Поехали просто разок прокатиться, но в пути снегоход сломался. А погода за это время окончательно испортилась, снега по пояс и видимости ноль, да ещё телефоны все дома оставили», — рассказывает Елена.
За пострадавшими выдвинулись односельчане и поисковый отряд "Лиза Алерт", но мужчины сами смогли найти путь домой.
Сейчас их жизням ничего не угрожает. Медпомощь не понадобилась.
Как ранее писал Сиб.фм, новосибирский турист с подругой из Москвы потерялись в «Долине горных духов» на Алтае.
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