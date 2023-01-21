Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

Двое мужчин заблудились из-за сломанного снегохода в Новосибирской области

Фото Двое мужчин заблудились из-за сломанного снегохода в Новосибирской области
Фото Двое мужчин заблудились из-за сломанного снегохода в Новосибирской области

Фото: freepik / ericpanades

В Ордынском районе Новосибирской области двое мужчин заблудились после поломки снегохода.

На прошлых выходных в Ордынском районе двое друзей катались на снегоходе. В какой то момент техника сломалась и мужчины заблудились. Об этом «АиФ-Новосибирск»‎ рассказала ‎ жена одного из них.

Заблудившиеся не смогли обратиться за помощью из-за отсутствия телефон.

«Поехали просто разок прокатиться, но в пути снегоход сломался. А погода за это время окончательно испортилась, снега по пояс и видимости ноль, да ещё телефоны все дома оставили»‎, — рассказывает Елена.

За пострадавшими выдвинулись односельчане и поисковый отряд "Лиза Алерт", но мужчины сами смогли найти путь домой.

Сейчас их жизням ничего не угрожает. Медпомощь не понадобилась.

Как ранее писал Сиб.фм, новосибирский турист с подругой из Москвы потерялись в «Долине горных духов» на Алтае.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11810
Такие пары никогда не разводятся: названа идеальная разница в возрасте для крепкого брака
9357
Под Новосибирском хозяйка комиссионного магазина обвинила полицию в конфискации имущества
8013
Два человека выпали с балкона в центре Новосибирска
7989
Стала известна новая версия смертельного падения с балкона в центре Новосибирска
7983
Житель Новосибирска заявил о запрете на песню «Такого как Путин» в баре
7438
В Новосибирске сотни человек собрались в очереди к проруби на Крещение
7047
«Если этот пост опубликован, я труп»: пропавший в Новосибирске 18-летний парень оставил послание