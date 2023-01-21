Новосибирский астроном сфотографировал самую яркую комету 2023 года

Фото: Андрей Никифоров
В Новосибирске астроном Андрей Никифоров сфотографировал самую яркую комету 2023 года.
В Новосибирске сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров сфотографировал одну из самых ярких комет 2023 года.
Сама комета имеет шестую звёздную величину. Никифоров отметил, что фотографировал ее с 20-секундной выдержкой.
Метеорологические условия и дым труб ТЭЦ усложняли процесс.
«Я не сдался и дождался утра. Комета вышла из облачной дороги! Счастье! Наслаждаюсь видом C/2022 E3 (ZTF) с яркостью +6 звездной величины», – поделелся Никифоров.
Как ранее писал Сиб.фм, новосибирский космонавт Анна Кикина провела экскурсию по МКС для посетителей детско-юношеского центра «Планетарий».
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