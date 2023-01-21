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Новосибирский астроном сфотографировал самую яркую комету 2023 года

Фото Новосибирский астроном сфотографировал самую яркую комету 2023 года
Фото Новосибирский астроном сфотографировал самую яркую комету 2023 года

Фото: Андрей Никифоров

В Новосибирске астроном Андрей Никифоров сфотографировал самую яркую комету 2023 года.

В Новосибирске сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров сфотографировал одну из самых ярких комет 2023 года.

Сама комета имеет шестую звёздную величину. Никифоров отметил, что фотографировал ее с 20-секундной выдержкой.

Метеорологические условия и дым труб ТЭЦ усложняли процесс.

«Я не сдался и дождался утра. Комета вышла из облачной дороги! Счастье! Наслаждаюсь видом C/2022 E3 (ZTF) с яркостью +6 звездной величины», – поделелся Никифоров.

Как ранее писал Сиб.фм, новосибирский космонавт Анна Кикина провела экскурсию по МКС для посетителей детско-юношеского центра «Планетарий».

 

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Автор:
Дамир Трубников

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