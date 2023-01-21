Перерасчет оплаты за отопление в Новосибирске продлится до 31 марта

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До 31 марта жителям Новосибирска пересчитают платежи за отопление в 2022 году.

В Новосибирске компания СГК начала перерасчет оплаты за отопление. Он продлится до 31 марта. За это время суммы в квитанциях могут измениться, и у большинства жителей многоквартирных домов — в меньшую сторону.

В 2022 году ежемесячная оплата за отопление рассчитывалась на основе средней температуры в 2021 году, поэтому между реальным потреблением по данным счетчиков и значениями в квитанциях возникает разница, которую каждый год необходимо пересчитать. 2022-й год был теплее, чем 2021-й, поэтому перерасчёт произойдет в пользу новосибирцев. Всего жителям города вернут 121 миллион рублей в счёт следующих оплат.

Также в СГК уточнили, что перерасчетом занимаются управляющие компании, поэтому жители многоквартирных домов могут задать все интересующие вопросы в УК.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Андрей Аплошкин назначен новым директором филиала СГК в Новосибирске. Предыдущий директор покинул пост 13 января 2023 года.