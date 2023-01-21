Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

экономика общество

Перерасчет оплаты за отопление в Новосибирске продлится до 31 марта

Фото Перерасчет оплаты за отопление в Новосибирске продлится до 31 марта
Фото Перерасчет оплаты за отопление в Новосибирске продлится до 31 марта

Фото: Freepik.com

До 31 марта жителям Новосибирска пересчитают платежи за отопление в 2022 году.

В Новосибирске компания СГК начала перерасчет оплаты за отопление. Он продлится до 31 марта. За это время суммы в квитанциях могут измениться, и у большинства жителей многоквартирных домов — в меньшую сторону.

В 2022 году ежемесячная оплата за отопление рассчитывалась на основе средней температуры в 2021 году, поэтому между реальным потреблением по данным счетчиков и значениями в квитанциях возникает разница, которую каждый год необходимо пересчитать. 2022-й год был теплее, чем 2021-й, поэтому перерасчёт произойдет в пользу новосибирцев. Всего жителям города вернут 121 миллион рублей в счёт следующих оплат.

Также в СГК уточнили, что перерасчетом занимаются управляющие компании, поэтому жители многоквартирных домов могут задать все интересующие вопросы в УК.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Андрей Аплошкин назначен новым директором филиала СГК в Новосибирске. Предыдущий директор покинул пост 13 января 2023 года.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

9481
Под Новосибирском хозяйка комиссионного магазина обвинила полицию в конфискации имущества
9073
«Ты разлюбил меня?»: подруга разбившейся в центре Новосибирске 16-летней девушки рассказала подробности трагедии
8705
Стала известна новая версия смертельного падения с балкона в центре Новосибирска
8466
В ТЦ «Грани» на площади Маркса построят новый вход в метро Новосибирска
8327
Два человека выпали с балкона в центре Новосибирска
8065
Житель Новосибирска заявил о запрете на песню «Такого как Путин» в баре
7496
В Новосибирске сотни человек собрались в очереди к проруби на Крещение