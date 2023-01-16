Андрей Аплошкин назначен новым директором филиала СГК в Новосибирске

Фото: пресс-служба СГК

В Новосибирске на пост директора местного филиала СГК назначен Андрей Аплошкин.

По данным пресс-службы СГК, Андрей Аплошкин, ранее работавший в Абаканском подразделении компании, стал новым директором ее Новосибирского филиала.

Специалист работает в сфере энергетики с 2006 года, с 2014 он управлял Южно-Сибирской теплосетевой компанией, а Абаканский филиал Сибирской генерирующей компании, объединяющий сразу республики Хакассию, Тыву и Красноярский край, возглавил в 2017 году.

Кроме того, Аплошкин избирался депутатом Верховного совета Хакассии и участвует в комитете по экономической политике.

«‎Генеральный директор СГК Степан Солженицын выразил уверенность, что опыт успешного выполнения сложных проектов, компетенции и энергия Андрея Аплошкина позволят компании продолжить решение масштабных задач по качественному обновлению системы теплоснабжения Новосибирска, повышению культуры производства и дальнейшему развитию взаимодействия с жителями города»‎, — гласит сообщение пресс-службы пресс-службе СГК.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Новосибирска отдала 195 тысяч рублей за несостоявшийся отдых в Турции. Кроме того, появлялась информация, что с 16 января в Новосибирской области прекратят вещание 20 телеканалов.