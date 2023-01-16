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Жительница Новосибирска отдала 195 тыс рублей за несостоявшийся отдых в Турции

Фото Жительница Новосибирска отдала 195 тыс рублей за несостоявшийся отдых в Турции
Фото Жительница Новосибирска отдала 195 тыс рублей за несостоявшийся отдых в Турции

Фото: pixabay.com

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении директора турагентства ООО «Ворлд Трэвел» после несостоявшегося отдыха в Турции.

По результатам рассмотрения обращения, принятого в ходе личного приема граждан, прокурором НСО Александром Буманом взят на контроль ход уголовного дела в адрес директора турагентства «Ворлд Трэвел».

14 декабря, местная жительница обратилась на личный прием к прокурору области с жалобой на бездействие сотрудников полиции при рассмотрении заявления о преступлении.

По словам сибирячки, 20 мая 2022 года она приобрела две путевки в Турцию за 195 тысяч рублей у директора ООО «Ворлд Тревел», однако в указанную в договоре дату (21 июня) вылет не состоялся, а директор агентства сообщала о неоднократном его переносе. Женщина потребовала расторжения договора, и возврата денежных средств, на что специалист согласилась, однако так и не сделала этого.

Александр Бучман дал срочное поручение истребовать и изучить материал проверки, принять меры к восстановлению нарушенных прав заявителя. По результатам проверки 27 декабря возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Кроме того, в ходе проведенной проверки установлены еще 5 потерпевших, по данным случаям также возбуждены уголовные дела. Директору турагентства предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ход и результаты расследования находятся под контролем прокуратуры области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что избиение и похищение человека в Новосибирске приняли за съёмки фильма. Кроме того, появлялась информация, что 16 января в Новосибирской области прекратят вещание 20 телеканалов.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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прокуратура
мошенничество
Прокуратура Новосибирской области
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