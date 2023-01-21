Погибшего в зоне СВО жителя Новосибирской области похоронили с воинскими почестями

Фото: Администрация р.п. Краснообск

В Новосибирской области простились с Алексеем Дулиным, который погиб в ходе спецоперации.

В пятницу, 13 января, в рабочем поселке Краснообск простились с Алексеем Дулиным, который погиб в зоне СВО. Об этом сообщили в администрации поселка.

На краснообском кладбище собрались родные, коллеги, одноклассники и краснообцы, чтобы попрощаться с героем.

Со словами соболезнования перед родственниками и близкими выступила глава Краснообска Татьяна Эссауленко, а также старший помощник военного комиссара Новосибирской области.

Похороны прошли с воинскими почестями. Гроб сопровождал почетный караул. При погребении был дан троекратный оружейный залп.

Как ранее писал Сиб.фм, в зоне СВО погиб многодетный новосибирец с позывным "Молодой".