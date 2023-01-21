Решение принято: уже с 1 февраля 2023 пенсионеров ждет рекордная прибавка к выплатам

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С 1 февраля пожилых россиян очередная прибавка к ежемесячным выплатам. Прибавка составит не менее 15%.

Юрист Ирина Сивакова рассказала, что в феврале пожилые граждане смогут получить дополнительную выплату. Прибавка составит не менее 15%. Как отмечает эксперт, повышения стоит ждать пенсионерам из числа федеральных льготников.Это ветераны боевых действий, граждане с инвалидностью любой группы, ветераны войны, чернобыльцы и другие. А начислять прибавку будет уже не Пенсионный фонд, а Социальный, который образовался за счет объединения двух фондов.

При этом изначально планировалось, что индексация составит 12,4%. Именно такой показатель анонсировался Минтрудом в прошлом году. Но также подчеркивалось, что цифра может измениться. Ведь она эквивалентна уровню инфляции за прошлый год. Сейчас Росстат посчитал окончательную величину и сообщил ее: она составила 11,9%. А потому выплаты будут повышать именно на такой процент.

Несмотря на то что размер индексации стал чуть меньше запланированного, он все равно будет рекордным за все последние годы для пенсионеров. Благодаря повышению инвалиды первой группы с февраля смогут получить к пенсии дополнительно по 4958 рублей, а инвалидам второй группы будут доплачивать по 3541 рублю. Стоимость набора социальных услуг при этом достигнет уже уровня в 1470 рублей.

Кроме того, в апреле ожидается индексация социальных пенсий. Их получают в основном те граждане, которым не хватило стажа или баллов для назначения страховой пенсии по старости. Также такую пенсию получают инвалиды или люди, потерявшие кормильца. Размер повышения составит 3,3%. Но это тоже пока не окончательная величина, так как решение будет принято позднее. Однако в целом обе индексации составят около 15,2%.

Также в феврале в России увеличится размер выплат Героям Советского Союза и России и кавалерам всех трех степеней ордена Славы. Об этом рассказала юрист Ольга Сулим.

«Увеличиваются размеры выплат Героям Советского Союза и России, а также кавалерам всех трех степеней ордена Славы: с 74600 до 83500 рублей. Герои Труда будут получать не 55000 рублей, как прежде, а 61500 рублей», — поделилась эксперт.

Увеличится минимальный размер пособия по уходу за ребенком: с 7600 до 8500 рублей. Единовременная выплата при рождении ребенка составит 22900 вместо 20400 рублей. Участники ликвидации аварии на АЭС в Чернобыле будут получать 3500 вместо 3100. Выплата при несчастных случаях на производстве 131700 вместо 113700 рублей. Пособие на погребение вырастет до 7700 рублей вместо 6900 рублей, сообщила адвокат. Она также уточнила, что рост некоторых пособий будет зависеть от регионального коэффициента. Минимальная сумма таких пособий будет зависеть от прожиточного минимума в каждом регионе.

Ранее Сиб.фм писал о том, как российские старики живут на пенсию 13900 рублей в месяц.Напомним, что эксперты назвали сроки повышения выплат пенсионерам, а также стало известно, как рассчитать будущую пенсию уже сейчас.