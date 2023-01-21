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Синоптики сообщили о прогнозе погоды на февраль 2023 года

Фото Синоптики сообщили о прогнозе погоды на февраль 2023 года
Фото Синоптики сообщили о прогнозе погоды на февраль 2023 года

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В феврале в Новосибирске температура будет плавно расти без резких перепадов.

По данным погодных сервисов, в феврале в Новосибирске ожидается постепенный рост температуры. Синоптики не ожидают резких перепадов и экстремальных морозов.

По усреднённым за 10 лет данным Яндекс.Погоды, к 1 февраля в Новосибирске температура составит -17 градусов, и за первые 3 недели месяца плавно будет расти до -11..-13. Большая часть дней будут облачными, без осадков.

Фото Синоптики сообщили о прогнозе погоды на февраль 2023 года 2

Такой прогноз поддерживают и аналитики Gismeteo — с поправкой на начало месяца. По данным сервиса, февраль начнётся с температуры -10..-12 градусов, а первые 2 недели месяца ожидаются солнечными и без осадков. С 14 по 19 февраля в Новосибирске ожидается температура днём выше -10 градусов, а затем после недельного похолодания к концу месяца потеплеет до -5.

Фото Синоптики сообщили о прогнозе погоды на февраль 2023 года 3

Синоптики World Weather ожидают более холодных ночей в начале месяца: со 2 февраля ночью ожидается -26 градусов — такие холода продержатся до конца недели и замедлят потепление.

Фото Синоптики сообщили о прогнозе погоды на февраль 2023 года 4

Ранее Сиб.фм сообщал, что в ночь на 22 января под Новосибирском похолодает до -43 градусов.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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