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В ночь на 22 января под Новосибирском похолодает до -43 градусов

Фото В ночь на 22 января под Новосибирском похолодает до -43 градусов
Фото В ночь на 22 января под Новосибирском похолодает до -43 градусов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Ночью 22 января в Новосибирской области ожидается мороз до -43 градусов.

В Новосибирской области температура продолжает падать под влиянием антициклона с восточной части России. Днём в субботу, 21 января, она достигла отметки -30 градусов, а в ночь на воскресенье ожидаются морозы до -43 градусов. Такой прогноз приводят синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Ночью на 22 января в Новосибирске ожидается температура -33..-35 градусов, в пригороде до -38. Днём потеплеет до -19..-21. Юго-восточный ветер достигнет скорости 3-8 м/с с порывами до 13 м/с.

В Новосибирской области в среднем температура ночью будет -24..-29 градусов, местами -33, -38, по востоку региона ожидаются морозы до -43 градусов. Днем — -10..-15, местами -18, -23 градуса.

Кроме экстремальных морозов, в регионе ожидается умеренный снег (кроме восточной части области). На дорогах местами гололёдица.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области в мороз спасли собаку с переломанным позвоночником.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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