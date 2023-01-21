В центре Новосибирска 16-летняя девочка погибла после падения с высоты

Фото: Сиб.фм

Появились новые подробности гибели 16-летней девушки при падении на прохожего в центре Новосибирска.

16-летняя девушка погибла при падении с высоты на улице Орджоникидзе, 21 в Новосибирске. Предварительно, она упала с крыши 7-этажного здания на проходившего мимо 17-летнего парня. Юноша скончался в больнице от полученных травм. Сама же девушка погибла на месте, её накрыли непрозрачным материалом сотрудники реанимации.

В соцсетях и СМИ выдвигались разные версии произошедшего. Сиб.фм узнал подробности у подруги погибшей.

По словам Кати*, её 16-летняя подруга Арина* накануне жаловалась на плохие отношения с парнем. За день до трагедии она делилась с подругой своими проблемами в переписке в "Вконтакте".

Она поделилась, что парень ее игнорирует уже 3 недели и не отвечает на сообщения.

"И так каждый день, уже 3 недели. Он меня терпит", — сообщала погибшая в соцсети.





В диалоге со своим парнем она задавала ему вопрос, любит ли он её. После этого она пропала, а 20-го числа девушки не стало.

Также Катя рассказала, что Арина была замкнутым человеком, мало с кем общалась и отчислилась из колледжа на 1 курсе.

"Её сложно было кому-то понять", — поделилась подруга



*Имена изменены по этическим соображениям.

Как ранее писал Сиб.фм, в центре Новосибирска женщина выпала из окна на 17-летнего парня — оба скончались от травм