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В центре Новосибирска женщина выпала из окна на 17-летнего парня - оба скончались от травм

Фото В центре Новосибирска женщина выпала из окна на 17-летнего парня - оба скончались от травм
Фото В центре Новосибирска женщина выпала из окна на 17-летнего парня - оба скончались от травм

Фото: Сиб.фм

В центральном районе Новосибирска женщина выпала из окна на прохожего.

В Новосибирске, 20 января, с балкона жилого дома на улице Орджоникидзе,21 выпала женщина, она приземлилась на молодого человека, который шел по тротуару. Об этом сообщили «Вести Новосибирск».

Реаниматологи, прибывшие на место, констатировали смерть женщины и накрыли её непрозрачным материалом. Юноша подавал признаки жизни и пытался встать. Его госпитализировали на детской реанимации, у него обнаружили разрыв селезенки, печени и другие повреждения. В больнице ему провели операцию, но парень скончался от серьезных травм. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава НСО.

Фото В центре Новосибирска женщина выпала из окна на 17-летнего парня - оба скончались от травм 2

"В полицию поступило сообщение об обнаружении во дворе дома по улице Советской тела женщины без признаков жизни, предположительно, с признаками падения с высоты", — сообщили в полиции.

В региональном Следкоме инцидент комментировать отказались.

В соцсетях и СМИ до сих пор выдвигаются разные версии. До конца непонятно, что произошло в центре Новосибирска в пятницу, 20 января.

Ранее Сиб.фм озвучивал версию от очевидцев, которые сообщали, что именно парень выпал на девушка, а не наоборот.

Другие же, говорили, что они оба упали на землю с 7 этажного дома.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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