В Новосибирске Следком проводит проверку ДТП с маршруткой

Фото: Госавтоинспекция НСО

В Новосибирске при столкновении маршрутного такси и BMW пострадали 6 человек, в том числе, трое детей.

Утром, 20 января, в Октябрьском районе Новосибирске столкнулись маршрутный автобус и легковой автомобиль BMW. В ДТП пострадало 6 человек, из них 3 детей.

По данным ГИБДД, водитель БМВ не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где ехала 45 маршрутка с 4 пассажирами.

Следователи из регионального СК проводят проверку по факту аварии.

«Следственными органами СКР по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки. В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, а также проверить действия водителя пассажирского транспорта на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров», —отметили в ведомстве.

Как ранее писал Сиб.фм, трое детей пострадали при столкновении автобуса и легкового автомобиля в Новосибирске.