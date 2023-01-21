В Новосибирске стаффордширский терьер запрыгнул в машину пенсионерки попросить о помощи

Фото: группа «Потеряшка НСК»

Умирающий стаффордширский терьер бросился за помощью к пенсионерке в Новосибирске.

В Октябрьском районе Новосибирска стаффордширский терьер с болезненно вздутым животом запрыгнул в автомобиль к 77-летней пенсионерке и отказывался выходить, прося о помощи. Об этом сообщила соседка женщины в группе «Потеряшка НСК» Вконтакте.

Автор публикации утверждает, что собаку нашли 18 января около магазина «Лента». Пёс в болезненном состоянии запрыгнул в машину её соседки, отказался выходить, не проявлял агрессию и всем видом просил помощи.

Пёс не ошибся в выборе человека для помощи: пенсионерка отвела его к ветеринарам и выяснила, что у породистого животного с улицы был обширный разрыв мочевого пузыря. Собаке сделали операцию, сейчас её жизни ничто не угрожает.

Женщина назвала найденного зверя Дед из-за возраста: судя по внешнему виду и поведению, ему около 10 лет. Ему ищут новых хозяев и надеются найти предыдущего владельца.

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