В Новосибирске сбежавшая от полиции самка кабана Мася вернулась домой

Фото: группа «ОбьГЭС» Вконтакте

На ОбьГЭСе в Новосибирске сбежавший на прогулке кабан вернулся к хозяину.

В субботу, 21 января, в микрорайоне ОбьГЭС в Новосибирске сбежала на прогулке самка кабана Мася. Через несколько часов и после одной полицейской погони её владелец сообщил, что зверь вернулся.

Мася — смесь венгерской мангалицы с диким кабаном. Её владелец — местный житель Борис Кулешров. Кроме Маси в его домашнем хозяйстве есть черный кабан Степан, с котором он иногда гуляет около гаражей.

Утром 21 января Борис Кулешов сообщил, что Мася пропала, и примерно в это же время поступили сообщения о полицейской погоне за кабаном по улицам города.

Днем Мася вернулась домой — об этом сообщил её хозяин и показал видео с возвращением зверя.

Владелец кабана рассказал, что периодически выводит своих питомцев погулять, чтобы те отдохнули на свежем воздухе. И Мася, и 150-килограммовый Степан — метисы дикого кабана и венгерской мангалицы.