В Новосибирске выставили на продажу за 8 тысяч реснитчатого бананоеда

Фото: Авито
В Новосибирске на Авито продают реснитчатого бананоеда за 8000 рублей.
В Новосибирске появилось объявление на Авито о продаже реснитчатого бананоеда за 8 тысяч рублей.
Животное продает аквазооцентр «Зебра». В объявлении сообщили, что ящерица довольна молодая и в полном расцвете сил.
«Кушает отлично, растет на ура», —сообщил продавец Алексей.
Данное животное питается насекомыми, но во взрослом возрасте переходит на фрукты. Для содержания бананоеда необходим террариум с высоким уровнем влажности. Кроме этого, с ящерицей нельзя контактировать, а также её невозможно приучить.
Как ранее писал Сиб.фм, кот-шотландец с даром ясновидения продается в Бердске за 7 миллионов рублей.
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