В Новосибирске выставили на продажу за 8 тысяч реснитчатого бананоеда

Фото: Авито

В Новосибирске на Авито продают реснитчатого бананоеда за 8000 рублей.

В Новосибирске появилось объявление на Авито о продаже реснитчатого бананоеда за 8 тысяч рублей.

Животное продает аквазооцентр «Зебра». В объявлении сообщили, что ящерица довольна молодая и в полном расцвете сил.

«Кушает отлично, растет на ура», —сообщил продавец Алексей.

Данное животное питается насекомыми, но во взрослом возрасте переходит на фрукты. Для содержания бананоеда необходим террариум с высоким уровнем влажности. Кроме этого, с ящерицей нельзя контактировать, а также её невозможно приучить.

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