В ТЦ «Грани» на площади Маркса построят новый вход в метро Новосибирска

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ТЦ «Грани» в Новосибирске оборудуют подземным переходом к станции метро «Площадь Маркса».

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство подземного перехода метро к торговому центру «Грани» на площади Маркса. Строительством займется компания «Метро МиР».

В новосибирском ТЦ «Грани» на площади Маркса будет вход в метро через подземный переход. Вход такой планировки будет третьим на самой загруженной станции метро в городе.

Разрешение на строительство выдало управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска.

Согласно действующему разрешению на строительство, ТЦ «Грани» должны завершить до 25 мая 2023 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске завели второе уголовное дело в отношении директора «Метро МИР» Александра Мысика. Теперь его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Напомним, в конце 2022 года в номерах гостиницы «Турист» на площади Маркса дали свет и тепло. Это здание пытаются достроить и ввести в эксплуатацию с 1968 года.