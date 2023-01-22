Остается только рыдать: эксперты разобрали мрачное пророчество Жириновского на 2023 год

Фото: со страницы Владимира Жириновского в ВК

Владимир Вольфович и при жизни не был тихим человеком, а уж после своего ухода и подавно не даёт покоя россиянам. Многие его эмоциональные выступления с различных трибун разобраны на фразы. Во многих из них обнаружился (не впервые!) скрытый смысл и даже предвидение значимых событий в истории нашей страны.

Яркий человеческий след

Противоречивая личность и яркая деятельность Жириновского даже после его ухода будоражит умы россиян. Владимир Вольфович всегда выделялся на фоне других политиков обострённым чувством патриотизма, прямолинейностью поступков и речей, кипучим темпераментом. Такой человек не мог не оставить заметный след в истории Родины. Кстати, он первым заговорил о введении 13-той пенсии в России, а многие его предостережения о непростых событиях в стране и в мире сбывались ещё при его жизни.

Экстрасенс или мудрый человек?

Совершенно справедливо Жириновского прозвали Вангой российской политики. К примеру, начало Спецоперации на Украине в 2022 году он предсказал с точностью до дней. Погрешность составила всего два дня. Также ему удалось предугадать трагедию малазийского «Боинга», взлёт цен на газ в Европе и многие другие заметные события.

Сам Владимир Вольфович не считал себя провидцем. Просчитывать возникновение тех или иных геополитических процессов и событий, по его словам, ему помогал богатый багаж знаний и аналитические способности.

Международное наследие Владимира Вольфовича

Говорил политик и об обострении международных отношений: «Ливия — это только репетиция. На очереди Сирия, Турция, Саудовская Аравия и, наконец, Иран. А в 2030-м готовится удар по Китаю», высказался Владимир Вольфович ещё в 2013 году. Первая половина этой фразы, как мы видим, уже сбылась.

Европейское наследие политика

Ещё в 2006 году с одной из трибун Жириновский эмоционально пообещал Европе, что ей придется платить за газ тысячу евро: «А у вас таких денег нет, значит, будете замерзать», изрёк российский политик.

Напомним, что в ушедшем 2022 году так и случилось – стоимость природного газа в Европе побила исторические максимумы.

Украинское "наследие" Жириновского

В первые месяцы после начала Спецоперации он высказался в одном из своих публичных выступлений о 19-м сентября (год не назвал). По его словам, именно с этого дня «всё затихнет, все заглохнет до марта 2024-го».

Некоторые толкователи этих слов предполагают, что в 2023 году ожидается относительный покой, которой, на самом деле, может оказаться всего лишь затишьем перед бурей. Оно закончится в марте 2024 года, когда конфликт, якобы, разгорится с новой силой.

Российское наследие Жириновского

В далёком 2003 году Ванга российской политики с болью говорил о перспективах жизни на истощённой Земле и о том, что её ресурсы исчерпаемы, а человечество «выжало и выкачало всё: нефть, уголь. Леса горят, экология...». По словам Владимира Вольфовича, следствием такого разбазаривания природных запасов станут страшные болезни и катаклизмы. Он считал, что «нужно быть готовыми к этому и Россия — единственная страна в мире, которая выиграет в этой ситуации».

Казахское наследие русского политика

Владимир Вольфович родился и вырос в городе Алма-Ата Казахской ССР. Потому сохранил самые теплые воспоминания о Родине и с трепетом относился к тому, что происходит в Казахстане. Он предупреждал, что переименовывать столицу нельзя, так как это меняет историю страны, что недопустимо, но его, конечно, не услышали. В итоге многострадальная столица Казахстана пять раз (!) меняла своё имя.

Заблаговременно, в июле 2021 года Жириновский рассмотрел приближающиеся массовые беспорядки политического толка на территории этого государства: «Будет большое обострение, возможно какие-то столкновения. Я бы советовал не ждать и переезжать в Россию. Мы (имелась в виду партия ЛДПР) направили письмо министру внутренних дел, чтобы ускорили выдачу паспортов всем русским из Средней Азии и Казахстана». Буквально через полгода его слова сбылись.

Переломный 2036 год

Именно этот год Владимир Вольфович часто называл судьбоносным и переломным. С его слов, в мире и в стране произойдут кардинальные перемены:

· отмена визы между Россией, Сирией, Турцией, Ираком и Ираном – образование мощного союза;

· наличные деньги полностью уйдут из обращения,

· россияне забудут такое понятие, как пенсия;

· всеобщая компьютеризация и чипирование (все данные о гражданах будут храниться на специальной карточке и в электронном виде);

· небывалый скачок развития научно-технического прогресса (расстояния вообще перестанут быть проблемой).

Отметим, что капсула с последними прогнозами Владимира Вольфовича хранится в Музее современной истории России. Он передал её учреждению в 2016 году и завещал открыть через 20 лет, то есть в 2036 году. Осталось дождаться!