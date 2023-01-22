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общество

Пролеты МКС над Новосибирском можно наблюдать до 4 февраля

Фото Пролеты МКС над Новосибирском можно наблюдать до 4 февраля
Фото Пролеты МКС над Новосибирском можно наблюдать до 4 февраля

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

До 4 февраля жители Новосибирска смогут наблюдать пролеты Международной космической станции в небе над городом.

Пролеты Международной космической станции над Новосибирском смогут наблюдать жители города до 4 февраля. Об этом сообщили в Новосибирском планетарии.

"До 4 февраля включительно каждый вечер можно будет наблюдать и по два пролёта станции. Ищите в указанное время в нужном направлении белую, плавно движущуюся немигающую точку — это и есть МКС!", — рассказали в планетарии.

Специалисты отметили, что видимость станции может зависеть от нескольких фактов. Кроме того, "точка" может то пропадать, то вновь появляться. Это связано с тем, что станция заходит в тень луны и становится не заметна.

Как ранее писал Сиб.фм, на борту МКС находится уроженка Новосибирска, женщина-космонавт Анна Кикина.

Ранее она провела экскурсию по станции и ответила на вопросы мэра Новосибирска Анатолия Локтя в прямом эфире.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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