Сварщик из Новосибирска вернул хозяйке кошелёк с 93 тысячами рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм , со страницы Георгия Малькова в "ВК"
Новосибирский сварщик нашел хозяйку кошелька с 93 тысячами рублей, который он накануне подобрал на улице возле НОВАТа.
26-летний житель Новосибирска Георгий Мальков вернул найденный кошелек с 93 тысячами рублей его законной хозяйке. Об этом мужчина сообщил в паблике "Бюро находок" в "ВК".
«Благодарю администратора группы. Человек нашелся. Кошелек и деньги вернулись хозяину», — написал мужчина.
Георгий Мальков работает сварщиком. Накануне, прогуливаясь в центре города, он обнаружил кошелек с крупной суммой денег. При этом мужчина и не думал присваивать себе чужое. Он сразу разместил объявление в соцсетях и попросил хозяев кошелька и денег откликнуться.
Найденное портмоне Георгий намеренно не описывал, чтобы исключить появление ложных владельцев. Сварщик рассудил, что настоящий хозяин сможет в деталях описать, как выглядит утерянный кошелек и что лежит внутри.
В беседе со СМИ мужчина признался, что уже повторно дает объявление о поиске хозяев кошелька — после первого сообщения никакой реакции не последовало. Мужчина решил, что если владелец не появится и в этот раз, он передаст деньги в приют для животных.
Однако до благотворительности дело не дошло.
Владелицей оказалась девушка. Георгий передал ей вещь, не взяв денежного вознаграждения.
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