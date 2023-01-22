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В Новосибирске 23 января потеплеет до -9 после 43-градусных морозов

Фото В Новосибирске 23 января потеплеет до -9 после 43-градусных морозов
Фото В Новосибирске 23 января потеплеет до -9 после 43-градусных морозов

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Значительное потепление ожидается в Новосибирске с новой рабочей недели.

В Новосибирске с понедельника, 23 января, потеплеет до -9 градусов. Об этом свидетельствуют данные погодных сервисов.

Согласно прогнозу, температура воздуха будет держаться на уровне -9...-12 градусов. Также в понедельник ожидается снегопад и сильный ветер до 21 метра в секунду.

Подобная погода сохранится на территории Новосибирска на протяжении всей грядущей недели. В среду возможно незначительное похолодание до -13 градусов.

Ранее в Новосибирской области температура упала под влиянием антициклона с восточной части России. Днём в субботу, 21 января, она достигла отметки -30 градусов, а в ночь на воскресенье были морозы до -43 градусов.

Напомним, ранее врач порекомендовал носить тряпичные маски, чтобы защитить лицо от холода.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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