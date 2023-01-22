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В Новосибирске без вести пропал таксист на отечественном авто

Фото В Новосибирске без вести пропал таксист на отечественном авто
Фото В Новосибирске без вести пропал таксист на отечественном авто

Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»

Новосибирский таксист уехал в неизвестном направлении и не вернулся домой.

В Новосибирске ищут 51-летнего таксиста Александра Калмыкова, который без вести пропал 21 января. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Новосибирск».

Предположительно, пропал мужчина в Калининском районе города. Таксист уехал в неизвестном направлении на отечественном автомобиле Lada Vesta, с тех пор он не отвечает на звонки родственников.

Приметы Александра Калмыкова: рост около 175 сантиметров, среднее телосложение, волосы с сединой. Был одет в чёрные куртку, шапку и ботинки.

Всех, у кого есть информация о местонахождении Александра, волонтёры просят обратиться по номеру 112.

Напомним, ранее в Новосибирской области пропала 35-летняя женщина, приехавшая в гости к друзьям.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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