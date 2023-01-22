В Новосибирской области пропала 35-летняя женщина, приехавшая в гости к друзьям

Фото из группы "ЛизаАлерт Новосибирск" в "ВК"

В Новосибирской области волонтеры отряда "Лиза Алерт" ведут поиски 35-летней Евгении Будковой, которая пропала 15 января 2023 года.

35-летняя уроженка Новосибирского района Евгеня Будкова пропала в в посёлке Озерный 15 января. Женщина находилась в гостях у друзей, но утром 15 января она вышла из дома без денег и телефона и пропала. Об этом сообщает "АиФ-Новосибирск" со ссылкой на руководителя поискового отряда "Лиза Алерт" Алесю Яблонских.

По данным поисковиков, молодая женщина пешком вышла из поселка Озерный, после чего она не вернулась домой и не пришла обратно к друзья, у которых гостила.

Согласно данным ориентировки "Лиза Алерт", Евгения Будкова в день исчезновения была в одета в длинный пуховик молочного света с капюшоном.

Евгения отличается высоким ростом — около 180 сантиметров, стройным телосложением, у нее рыжие волосы и зеленые глаза.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Екатерины, просят сообщить по номерам: 112 или 8 800 700-54-52.

Как ранее писал Сиб.фм, в Искитимском районе Новосибирской области всю рабочую неделю ищут пропавшего 49-летнего мужчину. 49-летний Александр Гавриков ушёл из дома в селе Тальменка Искитимского района 10 января.