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Жительница Новосибирска пострадала в ДТП с автобусами у "Красного факела"

Фото Жительница Новосибирска пострадала в ДТП с автобусами у "Красного факела"
Фото Жительница Новосибирска пострадала в ДТП с автобусами у "Красного факела"

Фото из паблика "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"

В воскресенье, 22 января, в Новосибирске произошло ДТП с двумя пассажирскими автобусами.

Авария с участием автобусом №№ 64 и 96 произошла в Новосибирске 22 января. Транспортные средства столкнулись на остановке на улице Ленина, рядом с театром "Красный факел". Об этом сообщается в паблике "АСТ-54" в "ВК".

Со слов пассажирки, она и еще одна женщина получили небольшие травмы.

Сообщается, что после ДТП пассажирам пришлось около 20 минут ждать следующего автобуса на морозе. Вернуться в салоны автобусов, попавших в аварию, им не разрешили.

Накануне крупное ДТП с участием пассажирского автобуса № 111 произошло на Димитровском мосту в Новосибирске. Транспортное средство загорелось, но никто из 20 пассажиров не пострадал.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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