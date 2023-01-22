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В Новосибирске грабители обокрали две Toyota Corolla за одну ночь

Фото В Новосибирске грабители обокрали две Toyota Corolla за одну ночь
Фото В Новосибирске грабители обокрали две Toyota Corolla за одну ночь

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске задержали местных жителей за кражу инструментов из автомобилей.

Двух жителей Новосибирска задержали за автомобильные кражи в Первомайском районе. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщили в ГУ МВД по региону. Оба преступления произошли 8 января.

По данным ведомства, двое 19-летних жителей Ленинского и Первомайского районов разбили окно в автомобиле Toyota Corolla на улице Одоевского и украли электроинструменты на 17 тысяч рублей. Той же ночью на улице Твардовского молодые люди тем же способом обокрали ещё один автомобиль той же марки, прихватив шуруповёрт за 3 тысячи рублей.

Ранее в соцсетях опубликовали видео из подъезда, на камеру попали оба подозреваемых.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 статьи 158 УК РФ «Кража». Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается», — рассказали в полиции.

Один из задержанных ранее был судим за кражу.

Напомним, ранее в Новосибирске двое мужчин избили прохожего и украли у него валенки.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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