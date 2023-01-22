В Новосибирске грабители обокрали две Toyota Corolla за одну ночь

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм
В Новосибирске задержали местных жителей за кражу инструментов из автомобилей.
Двух жителей Новосибирска задержали за автомобильные кражи в Первомайском районе. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщили в ГУ МВД по региону. Оба преступления произошли 8 января.
По данным ведомства, двое 19-летних жителей Ленинского и Первомайского районов разбили окно в автомобиле Toyota Corolla на улице Одоевского и украли электроинструменты на 17 тысяч рублей. Той же ночью на улице Твардовского молодые люди тем же способом обокрали ещё один автомобиль той же марки, прихватив шуруповёрт за 3 тысячи рублей.
Ранее в соцсетях опубликовали видео из подъезда, на камеру попали оба подозреваемых.
«По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 статьи 158 УК РФ «Кража». Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается», — рассказали в полиции.
Один из задержанных ранее был судим за кражу.
Напомним, ранее в Новосибирске двое мужчин избили прохожего и украли у него валенки.
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