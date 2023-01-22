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общество

В Новосибирске мужчина ждал автобус, лежа на остановке

Фото В Новосибирске мужчина ждал автобус, лежа на остановке
Фото В Новосибирске мужчина ждал автобус, лежа на остановке

Фото из группы "АСТ-54" в паблике телеграм

Жителей Новосибирска удивил странный мужчина, который лег на снег на автобусной остановке "Золотая Нива".

В Новосибирске мужчина ожидал общественный транспорт, лежа на снегу. Фото странного пассажира было сделано 22 января на остановке "Золотая Нива".

"На Золотой Ниве местный житель устроил пляжный отдых во время томительного ожидания транспорта", — говорится в подписи к снимку.

Судя по кадру, мужчина находится в сознании. Он облокотился на левую руку и меланхолично наблюдает за транспортом.

При этом рядом находятся и другие граждане. Они не пытаются оказать помощь лежащему на снегу мужчине.

Отметим, что в Новосибирске уже несколько дней стоят сильные морозы. В ночь на 22 января в некоторых районах региона температура опускалась до -43 градусов.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал историю бездомного, который просит милостыню у Вознесенского собора, чтобы выжить.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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