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В Новосибирской области температура воздуха опустилась до -43 градусов

Фото В Новосибирской области температура воздуха опустилась до -43 градусов
Фото В Новосибирской области температура воздуха опустилась до -43 градусов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Морозы до -43 градусов зафиксированы в нескольких районах Новосибирской области ночью 22 января, в воскресенье.

В Новосибирской области 22 января температура воздуха в районах опустилась до -43 градусов. Холоднее всего было в Искитимском и Маслянинском районах. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Ночью в воскресенье, 22 января, в Тогучинском районе зафиксировано — 39,8 градусов, в Маслянинском — минус 41,9 градусов, в Искитимоском — около 42,8 градусов.

В юго-западной части Новосибирской области немного теплее. В Ордынском районе похолодало до — 37,9 градусов, в Сузунском — до 38,8 градусов.

Теплее всего на западе области. К примеру, в Татарском районе столбики термометров показали -18 градсов, в Чановском — -19, в Чулымском — минус 30.

Напомним, ранее популярные погодные сервисы опубликовали прогноз погоды на февраль 2023 года.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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