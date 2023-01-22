В Новосибирске зарплата водителей скорой выросла до 40 тысяч рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Водители экипажей скорой помощи в Новосибирске после индексации стали получать зарплату 35-40 тысяч рублей в месяц.

Зарплата водителей скорой помощи в Новосибирске составляет 35-40 тысяч рублей в месяц. Столько сотрудники "неотложки" стали получать после индексации. Об этом сообщается на сайте Минздрава Новосибирской области.

Накануне глава ведомства Константин Хальзов провел выездное совещание на базе организации «Медтранс», где встретился с сотрудниками автопредприятия. В ходе общения обсуждалось состояние автопарка, условия труда и уровень зарплат.

Пришедшие на встречу с министром водители машин скорой помощи нескольких подстанций отметил, что уровень оплаты труда в последнее время вырос.

"Зарплата выросла – выходит по 35-40 тысяч в месяц, но хотелось бы больше – работа у водителей скорой тяжелая", — говорится на сайте ведомства.

В ответ министр напомнил водителям, что они могут получать больше. Для этого им предложено помогать медикам в качестве санитаров. Сейчас уже 50 водителей прошли соответствующее обучение.

Ранее в Новосибирске были опубликованы вакансии с зарплатой 100 тысяч рублей.