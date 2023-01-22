В Новосибирске продается iPhone с бриллиантами за 50 млн рублей

Фото с сайта Авито

Смартфон iPhone 14 PRO MAX ограниченной серии появился в продаже в Новосибирске за 50 миллионов рублей.

Объявление о продаже айфона с корпусом из белого золота и бриллиантов опубликовано в Новосибирске. Смартфон ограниченной серии продают за 50 миллионов рублей.

Как отмечается в тексте объявления, речь идет о последней модели iPhone 14 PRO MAX.

Главная особенность смартфона — оформление корпуса.

"Телефон усыпан бриллиантовым снегом, чтобы вы могли наслаждаться его алмазными бликами", — говорится в описании.

На сегодняшний день это самый дорогой айфон в мире. Всего при украшении устройства использовано 511 бриллиантов Diamond Snowflake, корпус выполнен из белого золота, а в центре расположена снежинка от ювелирного бренда Snowflake GRAFF.

Автор объявления прилагает сертификаты о подлинности изделия и отмечает, что телефон ранее не эксплуатировался — все пломбы на месте.

Связаться с автором объявления журналистам не удалось — продавец не отвечает на звонки и сообщения.

Напомним, ранее в Новосибирской области выставили на продажу ясновидящего кота за 7 миллионов рублей.