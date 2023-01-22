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В Новосибирске пропал 51-летний таксист на Lada Vesta

Фото В Новосибирске пропал 51-летний таксист на Lada Vesta
Фото В Новосибирске пропал 51-летний таксист на Lada Vesta

Фото из группы "ЛизаАлерт Новосибирск" в "ВК"

51-летний житель Новосибирска Александр Калмыков пропал 21 января, уехав на личном автомобиле в неизвестном направлении.

В Новосибирске пропал 51-летний Александр Калмыков. 21 января мужчина, работающий в службе такси, уехал на автомобиле Лада Веста коричневого цвета в неизвестном направлении. Об этом сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт Новосибирск".

Отмечается, что мужчина пропал в Калининском районе города.

Фото В Новосибирске пропал 51-летний таксист на Lada Vesta 2

Мужчина был одет в черную куртку, темную шапку и черные ботинки.

Рост Александра Калмыкова — около 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы с сединой.

Всех, кому что либо известно о судьбе мужчины, просят позвонить по телефону 112.

Напомним, в Новосибирской области продолжаются поиски 35-летней Евгении Будковой, которая 15 января приехала в гости к друзьям и пропала.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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