В Новосибирске снегоуборочная техника будет шуметь ночью 22 января

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Жителей Новосибирска предупредили о шуме снегоуборочной техники в ночь с 22 на 23 января.
Снегоуборочная техника будет работать в Новосибирске в ночь с 22 на 23 января. Жителей предупредили о возможном шуме.
Как уточнили в мэрии, вывоз снега будет производиться с улиц Волочаевской, Красина и проспекта Дзержинского.
Также техника выйдет на улицу Ленина в Железнодорожном районе города, приводить в порядок будут и территорию рядом с площадью Калинина.
В Калининском районе снег вывезут с улицы Танковая и с дамбы Сухого Лога.
Также в список улиц, где ночью будет громыхать техника, попали следующие магистрали: Орджоникидзе, Максима Горького, Военная, Красный проспект, Воинская, Пролтарская, Морская и Ильича.
Накануне жительница Новосибирска пожаловалась, что ночью её разбудил трактор, который приехал убирать снег на улицу Державина, 1.
"Помимо того, что был дикий шум от ковша по асфальту, так ещё и водитель погрузчика позволял себе сигналить, хотя аварийной ситуации там не наблюдалось", — отметила женщина.
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