Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске волонтёры помогли пенсионеру с обморожением

Фото В Новосибирске волонтёры помогли пенсионеру с обморожением
Фото В Новосибирске волонтёры помогли пенсионеру с обморожением

Фото: lizaalert_novosib

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» заметили пенсионера, который шёл пешком до дома после обморожения.

В Новосибирске волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» помогли пенсионеру добраться до дома после того, как его отпустили из больницы с обморожением. Об этом сообщили в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

«На дороге обнаружили одиноко бредущего дедушку. При опросе выяснилось, что вечером он попал в больницу с обморожением, его приняли, сделали перевязку и... отпустили домой. И он оказался на улице во втором часу ночи без денег, в -36°С градусов, и вынужден был идти пешком. Наши ребята с удовольствием подвезли его до дома», — сказано в сообщении «Лиза Алерт Новосибирск».

В отряде сообщили, что помогают нуждающимся в рамках проекта «Ночной патруль». В ночь на 22 января волонтёры доставили до дома ещё несколько человек, которые по разным причинам не могли сделать это самостоятельно.

Напомним, ранее в Новосибирске без вести пропал таксист на отечественном авто.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11172
«Ты разлюбил меня?»: подруга разбившейся в центре Новосибирске 16-летней девушки рассказала подробности трагедии
9825
Под Новосибирском хозяйка комиссионного магазина обвинила полицию в конфискации имущества
9261
Стала известна новая версия смертельного падения с балкона в центре Новосибирска
9081
В ТЦ «Грани» на площади Маркса построят новый вход в метро Новосибирска
8225
В центре Новосибирска женщина выпала из окна на 17-летнего парня - оба скончались от травм
8211
Житель Новосибирска заявил о запрете на песню «Такого как Путин» в баре
7778
Страховка от онкологии: продукты, которые защищают от рака