В Новосибирске волонтёры помогли пенсионеру с обморожением

Фото: lizaalert_novosib

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» заметили пенсионера, который шёл пешком до дома после обморожения.

В Новосибирске волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» помогли пенсионеру добраться до дома после того, как его отпустили из больницы с обморожением. Об этом сообщили в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

«На дороге обнаружили одиноко бредущего дедушку. При опросе выяснилось, что вечером он попал в больницу с обморожением, его приняли, сделали перевязку и... отпустили домой. И он оказался на улице во втором часу ночи без денег, в -36°С градусов, и вынужден был идти пешком. Наши ребята с удовольствием подвезли его до дома», — сказано в сообщении «Лиза Алерт Новосибирск».

В отряде сообщили, что помогают нуждающимся в рамках проекта «Ночной патруль». В ночь на 22 января волонтёры доставили до дома ещё несколько человек, которые по разным причинам не могли сделать это самостоятельно.

Напомним, ранее в Новосибирске без вести пропал таксист на отечественном авто.