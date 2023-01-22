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В Шерегеше погиб 37-летний лыжник

Фото В Шерегеше погиб 37-летний лыжник
Фото В Шерегеше погиб 37-летний лыжник

Фото pixabey

37-летний житель Барнаула погиб во время спуска с горы Зеленая в Шерегеше.

В Шерегеше при спуска со склона погиб 37-летний мужчина. Трагедия произошла на горе "Зеленая", по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по Кемеровской области.

Инцидент произошел утром 21 января. Житель Барнаула спускался на горных лыжах с горы, но из-за большой скорости вылетел за пределы трассы на участок с камнями.

Спасателей к пострадавшему вызвали очевидцы. Врачи пытались спасти лыжника, однако он скончался. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — сообщили в региональном СУ СКР.

Напомним, 20 декабря в Новосибирске скончались двое несовершеннолетних: 16-летняя школьница упала с высоты на проходившего мимо 17-летнего парня. Оба получили травмы, не совместимые с жизнью.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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