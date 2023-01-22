Кровь погибших в Новосибирске парня и девушки не убрали с тротуара

Фото Сиб.фм, atas.info

Жители Новосибирска вынуждены обходить замерзшую кровь на тротуаре улицы Орджоникидзе, где 20 января при падении с высоты погибла 16-летняя девочка.

В Новосибирске на улице Орджоникидзе до сих пор не убраны следы крови после падения с высоты 16-летней девушки. Пешеходы вынуждены проходить этот участок с закрытыми глазами.

Как сообщает издание atas.info, в магазине "Головные уборы", рядом с которым произошла трагедия, не смогли объяснить, почему кровь перед входом не убрана спустя двое суток.

"Мы работаем, не можем сейчас разговаривать, клиенты приходят", — отреагировали в магазине.

Как ранее писал Сиб.фм, вечером 20 января 16-летняя девочка упала в высоты на тротуар, по которому шел 17-летний юноша. Девушка от полученных травм скончалась на месте, парень умер в больнице спустя несколько часов.

Напомним, по словам подруги погибшей девочки, накануне она жаловалась на плохие отношения с парнем.