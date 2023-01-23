23 января в Новосибирске потеплеет до -9 градусов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Утром 23 января в Новосибирске начался сильный снегопад с южным ветром.

В понедельник, 23 января, синоптики ожидают в Новосибирске потепление до -9 градусов. Температура начала меняться уже ночью: пошёл сильный снег, а ветер сменился на юго-западный. Об этом сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

«23 января в первой половине дня ожидается снег, местами метель. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -9..-11 градусов. На дорогах местами гололедица», — сообщают в УГМС.

Ночью на 23 января температура воздуха в городе изменилась с -21 до -12..-14 градусов, днём ожидается -9..-11. Из-за высокой влажности и ветра такая температура ощущается как -16..-19 градусов.

Порывы ветра будут достигать скорости 17 м/с. Метеорологи предупреждают об опасности гололёдицы и снежных заносов.

Продолжительность дня — 8 часов 10 минут. Рассвет в 9:34, закат в 17:44.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в 2022 году пассажиропоток из Новосибирска на Пхукет увеличился на 940%. Причина такого роста — открытие границ и возобновление рейсов после пандемии коронавируса.