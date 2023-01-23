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общество

Пассажиропоток из Новосибирска на Пхукет увеличился на 940%

Фото Пассажиропоток из Новосибирска на Пхукет увеличился на 940%
Фото Пассажиропоток из Новосибирска на Пхукет увеличился на 940%

Фото: Pixabay.com

Рекордные показатели пассажиропотока зафиксировали в новосибирском аэропорту по итогам прошлого года.

Новосибирский аэропорт Толмачёво зафиксировал рекордный прирост пассажиропотока несколько зарубежных направлений, среди которых Пхукет и Бангкок (943,8% и 791,8% соответственно). Издание РБК «Новосибирск» со ссылкой на директора одного из туристических агентств сообщает, что прирост связан с открытием новых рейсов после закрытия границ из-за пандемии.

«Из Новосибирска первый рейс после закрытия границ полетел на Пхукет 5 ноября 2022 года авиакомпанией SouthWind. Большой радостью для туристического рынка было открытие рейсов от «Аэрофлота» — она начала летать на Пхукет и в Бангкок с 25 ноября. Потом разрешение на осуществление полетов получил Azur Air — в Утапао и на Пхукет. Также наши партнеры из Казахстана стали предлагать туры с посадкой в Таразе (Казахстан), что однозначно расширило количество предложений для отпуска», — пишет издание.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Таиланд, Турция и Объединённые Арабские Эмираты стали самыми популярными туристическими направлениями среди жителей Новосибирска. В Новый год также жители Новосибирска предпочитали Кубу и Мальдивы, однако перелёт туда требует пересадки в Москве.

Напомним, авиакомпании возобновили прямые туры из Новосибирска в Таиланд осенью 2022 года.



 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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