Агитбригады «Русского Радио» дали первый концерт в Новом году

Фото: «Русская медиагруппа»

В Семёновском Полку Москвы прошёл первый в наступившем году концерт Агитбригад «Русского Радио».

В Семеновском Полку Москвы 20 января прошёл первый в новом году концерт Агитбригад «Русского Радио». Перед российскими военнослужащими выступили ЮрКисс, ВладиМир, группа «Те100стерон», Максим Завидия и Нина Фокина.

ЮрКисс и ВладиМир — артисты, которые чаще других участвовали в подобных концертах, однако они по-прежнему волнуются перед каждым новым выступлением.

«Всегда испытываем волнение. Это очень почётно выступать перед военными, особенно в регионах на линии огня. Каждый раз отдаём себе отчет, что нужно выложиться на максимум, это наша главная задача. Мы испытываем чувство безмерного уважения к ребятам и очень хотим поддержать их», — поделились певцы после выступления.

В свою очередь артистка Нина Фокина уверена, что истинная миссия артиста – принимать участие в подобных концертах.

«Участвуя в таких мероприятиях, я испытываю гордость и патриотизм. Мы должны поддерживать наших военных, ведь время сейчас непростое. Мы — артисты, мы можем поддержать музыкой, ведь музыка несёт силу, волшебство и положительную энергетику. Хочу пожелать нашим ребятам верить в себя, в победу и в нашу страну. Если мы едины, а мы сейчас едины, нам всё по плечу», — рассказала она.

Агитбригады «Русского Радио» – большой общероссийский музыкальный патриотический марафон, в рамках которого звёзды «Русского Радио» отправляются по стране, в том числе по присоединенным и прифронтовым территориям, с живыми атмосферными концертами.