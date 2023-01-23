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Мобилизованные жители Новосибирска рассказали о боевом слаживании на полигоне

Фото Мобилизованные жители Новосибирска рассказали о боевом слаживании на полигоне
Фото Мобилизованные жители Новосибирска рассказали о боевом слаживании на полигоне

Фото: Пресс-служба ЦВО

В Новосибирской области мобилизованные рассказали, как на шиловском полигоне проходят занятия и боевое слаживание.

Мобилизованные жители Новосибирской области рассказали изданию «Бердские новости», как проходит подготовка и боевое слаживание на полигоне в Шилово.

«Бойцов учили как боевым навыкам, так и каким-то человеческим вещам. Прививали любовь к автомату и орудию. И самое главное, чтобы они друг друга понимали, поддерживали и защищали. Когда из разных регионов призывают, когда солдаты и командиры живут бок о бок, они учатся находить общий язык, и этот этап успешно пройден. Создание нашего полка уже как бы состоялось», – рассказал заместитель командира артполка

Военный добавил, что в основной состав полка вошли люди, знающие военную службу, а остальные отсеялись на первоначальном этапе.

Ранее Сиб.фм сообщил, что в Новосибирске полиция объявила в розыск пропавшего 51-летнего таксиста.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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