В Новосибирске полиция объявила в розыск пропавшего 51-летнего таксиста

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

Полиция начала розыск без вести пропавшего 51-летнего таксиста из Новосибирска Александра Калмыкова.

В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили о начале розыска пропавшего таксиста Александра Калмыкова поле обращения от его жены.

Напомним, 51-летний Калмыков без вести пропал 21 января. Предположительно, пропал мужчина в Калининском районе города. Таксист уехал в неизвестном направлении на отечественном автомобиле Lada Vesta (коричневого цвета), с тех пор он не отвечает на звонки родственников и выключил телефон, что усложняет поиск мужчины волонтерами отряда «Лиза Алерт».

Приметы Александра Калмыкова: рост около 175 сантиметров, среднее телосложение, волосы с сединой. Был одет в чёрные куртку, шапку и ботинки.

Всех, кто знает о местонахождении пропавшего, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 2322002, 2321974.

Ранее Сиб.фм сообщил о 9-балльных пробках на дорогах Новосибирска из-за сильного снегопада 23 января.