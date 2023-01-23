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Названы регионы Сибири с самым дорогим бензином в 2022 году

Фото Названы регионы Сибири с самым дорогим бензином в 2022 году
Фото Названы регионы Сибири с самым дорогим бензином в 2022 году

Freepik, authors: aydinmutlu

Согласно данным, самый дорогой бензин марки АИ-95 продается в Иркутской области.

Стоимость одного литра бензина марки АИ-95 в среднем по Сибири к концу 2022 года составила 48,8 рубля, сообщает ФедералПресс.

Так, самые высокие цены на бензин марки АИ-95 была отмечены в Иркутской области (50,7 рубля) и Красноярском крае (49,6 рубля).

В список регионов Сибири с самыми низкими ценами вошли Томская область (47,5 рубля) и Кемеровская область (48,5 рубля).

А регионы СФО, где цена на топливо росла и падала, разделились примерно пополам. Самый заметный прирост отмечается в Республике Алтай – на 1,3 % и в Новосибирской области – на 1,1 %.

Напомним, Новосибирская область вошла в рейтинг самых криминальных регионов России.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Новосибирская область
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