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Под Новосибирском в снегу нашли тело со съеденными конечностями

Фото Под Новосибирском в снегу нашли тело со съеденными конечностями
Фото Под Новосибирском в снегу нашли тело со съеденными конечностями

Фото: «Инцидент Новосибирск»/ВК

В Новосибирской области местный житель нашёл в снегу тело мужчины.

Тело мужчины с обглоданными конечностями обнаружил местный житель в районе рабочего посёлка Ордынское. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина снял страшную находку на видео. По его словам, в снегу обнаружился труп с обглоданными лицом, головой и конечностями. В инциденте разбираются правоохранительные органы.

«В субботу было обнаружено тело мужчины в Ордынском районе, проводится проверка. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — пишет «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на СУ СКР по Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм писал, что двое прохожих, прогуливаясь по Бугринской роще в Кировском районе Новосибирска, обнаружили в снегу труп замерзшего мужчины. Тело обнаружилось недалеко от Бугринского моста. Мужчины не стали сообщать о находке в полицию, однако указали его местоположение. Пользователи социальной сети осудили новосибирцев за решение не обращаться в полицию.

Напомним, ранее в Новосибирске бездомный мужчина месяц жил с трупом хозяина квартиры.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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